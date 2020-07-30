За чотири дні кількість випадків коронавірусу збільшилась на мільйон

За час пандемії коронавірусу у світі зафіксували 17 мільйонів 131 тисячу випадків захворювання, хоча 16 мільйонів зафіксували лише чотири дні тому.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Вилікувались від хвороби наразі 10,5 мільйонів осіб. Найбільше хворих одужало у США – 2 мільйони 228 тисяч. У Бразилії побороли коронавірус 1,7 мільйона, в Індії – більше 1 мільйона.

Померли від ускладнень 668 тисяч хворих. Очолює антирейтинг летальності також США – 153 тисячі смертей. У Бразилії загинули 90 тисяч.

Знімок екрану Worldometers

Наразі хворіють 5 мільйонів 870 тисяч людей.

Що передувало: Лише 26 липня світ перетнув межу у 16 мільйонів випадків захворювання на коронавірус.

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