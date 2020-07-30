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За чотири дні кількість випадків коронавірусу збільшилась на мільйон

Четвер, 30 липня 2020, 00:47
За чотири дні кількість випадків коронавірусу збільшилась на мільйон

За час пандемії коронавірусу у світі зафіксували 17 мільйонів 131 тисячу випадків захворювання, хоча 16 мільйонів зафіксували лише чотири дні тому. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Вилікувались від хвороби наразі 10,5 мільйонів осіб. Найбільше хворих одужало у США – 2 мільйони 228 тисяч. У Бразилії побороли коронавірус 1,7 мільйона, в Індії – більше 1 мільйона. 

Померли від ускладнень 668 тисяч хворих. Очолює антирейтинг летальності також США – 153 тисячі смертей. У Бразилії загинули 90 тисяч.

 
Знімок екрану Worldometers

Наразі хворіють 5 мільйонів 870 тисяч людей. 

Що передувало: Лише 26 липня світ перетнув межу у 16 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. 

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Нагадаємо: 

  • Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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