За чотири дні кількість випадків коронавірусу збільшилась на мільйон
За час пандемії коронавірусу у світі зафіксували 17 мільйонів 131 тисячу випадків захворювання, хоча 16 мільйонів зафіксували лише чотири дні тому.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Вилікувались від хвороби наразі 10,5 мільйонів осіб. Найбільше хворих одужало у США – 2 мільйони 228 тисяч. У Бразилії побороли коронавірус 1,7 мільйона, в Індії – більше 1 мільйона.
Померли від ускладнень 668 тисяч хворих. Очолює антирейтинг летальності також США – 153 тисячі смертей. У Бразилії загинули 90 тисяч.
Наразі хворіють 5 мільйонів 870 тисяч людей.
Що передувало: Лише 26 липня світ перетнув межу у 16 мільйонів випадків захворювання на коронавірус.
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- Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.