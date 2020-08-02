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ООС: на Донбасі травмувались двоє військових

Неділя, 2 серпня 2020, 07:22

1 серпня російські найманці 3 рази відкривали вогонь по українських військових. Цього ж дня травмувались двоє наших захисників. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: У штабі назвали обстріли "неприцільними". Бойовики порушували перемир’я, зокрема, біля Пісків. "Українські воїни на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться у зведенні.

Хоча втрат внаслідок обстрілів немає, проте минулої доби двоє українських бійців травмувались. Один отримав осколкові поранення зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів.

"Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", – зазначили у штабі. 

За поточну добу обстрілів у районі операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСДонбас


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