ООС: на Донбасі травмувались двоє військових

1 серпня російські найманці 3 рази відкривали вогонь по українських військових. Цього ж дня травмувались двоє наших захисників.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: У штабі назвали обстріли "неприцільними". Бойовики порушували перемир’я, зокрема, біля Пісків. "Українські воїни на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться у зведенні.

Хоча втрат внаслідок обстрілів немає, проте минулої доби двоє українських бійців травмувались. Один отримав осколкові поранення зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів.

"Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", – зазначили у штабі.

За поточну добу обстрілів у районі операції Об’єднаних сил не зафіксовано.