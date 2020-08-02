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Коронавірус в Україні: 1 112 нових заражень та 16 смертей

Неділя, 2 серпня 2020, 08:50

За минулу добу, 1 серпня, в Україні виявили ще 1 112 випадків Covid-19, хвороба забрала життя 16 людей.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільша кількість нових випадків – на Івано-Франківщині (115) та Львівщині (112).

При цьому зазначається, що протягом останньої доби ще 235 осіб подолали хворобу.

Всього з початку епідемії в Україні виявили 72 168 випадків коронавірусу.

 

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: Днем раніше, 31 липня, в Україні було зафіксовано 1 172 випадки коронавірусу. Померло за добу 16 осіб, одужало – 556.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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