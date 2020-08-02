Коронавірус в Україні: 1 112 нових заражень та 16 смертей
Неділя, 2 серпня 2020, 08:50
За минулу добу, 1 серпня, в Україні виявили ще 1 112 випадків Covid-19, хвороба забрала життя 16 людей.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Найбільша кількість нових випадків – на Івано-Франківщині (115) та Львівщині (112).
При цьому зазначається, що протягом останньої доби ще 235 осіб подолали хворобу.
Всього з початку епідемії в Україні виявили 72 168 випадків коронавірусу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Нагадаємо: Днем раніше, 31 липня, в Україні було зафіксовано 1 172 випадки коронавірусу. Померло за добу 16 осіб, одужало – 556.
Українська правда