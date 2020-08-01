Знову зростання: в Україні 1172 нові випадки коронавірусу

Минулої доби, 31 липня, в Україні було зафіксовано 1 172 випадки коронавірусу. Померло за добу 16 осіб, одужало – 556.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків виявлено на Львівщині – 145, на Івано-Франківщині – 123.

У Києві та в Одеській області зафіксували по 101 випадку захворювання.

Найбільше летальних випадків (6) минулої доби сталося на Закарпатті. Ще троє людей померли від COVID-19 в Івано-Франківській області, по 2 – у Києві й на Одещині. Іще по одній людині померло в Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Що передувало: 30 липня в Україні виявили 1 090 випадків коронавірусу.

Рекордні 1 197 випадків було підтверджено 29 липня.

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