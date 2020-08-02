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Київ серед лідерів з поширення Covid-19

Неділя, 2 серпня 2020, 09:47
Фото: Eugene/Unsplash

Протягом суботи, 1 серпня, у столиці зафіксували 110 випадків коронавірусу. Таким чином Київ разом з Івано-Франківщиною та Львівщиною опинився у трійці лідерів з поширення хвороби.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 2 серпня, мер Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: Перше місце за кількістю виявлених хворих посідає Івано-Франківська область. Тут за добу Covid-19 діагностували у 115 людей.

Слідом йде Львівська область з 112 зараженнями та 5 летальними випадками.

У Києві протягом 1 серпня діагностували 110 заражень, смертей від вірусу не зафіксовано.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 8452 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли:

  • 57 жінок віком від 20 до 81 років,
  • 47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв,
  • 2 дівчинки – 15 і 16 років і 4 хлопчиків від 3 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12  пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі -20. У Дарницькому – 19. Та в Солом’янському районі – 13 випадків".

 

Нагадаємо: За минулу добу, 1 серпня, в Україні виявили ще 1 112 випадків Covid-19, хвороба забрала життя 16 людей.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідеміяВіталій Кличко


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