Київ серед лідерів з поширення Covid-19

Протягом суботи, 1 серпня, у столиці зафіксували 110 випадків коронавірусу. Таким чином Київ разом з Івано-Франківщиною та Львівщиною опинився у трійці лідерів з поширення хвороби.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 2 серпня, мер Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: Перше місце за кількістю виявлених хворих посідає Івано-Франківська область. Тут за добу Covid-19 діагностували у 115 людей.

Слідом йде Львівська область з 112 зараженнями та 5 летальними випадками.

У Києві протягом 1 серпня діагностували 110 заражень, смертей від вірусу не зафіксовано.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 8452 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли:

57 жінок віком від 20 до 81 років,

47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв,

2 дівчинки – 15 і 16 років і 4 хлопчиків від 3 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі -20. У Дарницькому – 19. Та в Солом’янському районі – 13 випадків".

Нагадаємо: За минулу добу, 1 серпня, в Україні виявили ще 1 112 випадків Covid-19, хвороба забрала життя 16 людей.