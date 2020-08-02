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Коронавірус: в австралійському штаті оголосили "стан катастрофи"

Неділя, 2 серпня 2020, 15:59

В австралійському штаті Вікторія через коронавірус оголосили режим катастрофічного стану - у Мельбурні запроваджено сувору комендантську годину з 20:00.

Джерело: BBC News

Деталі: Через суттєве зростання кількості нових випадків COVID-19 влада штату Вікторія в Австралії оголосила режим катастрофічного стану. Про ухвалення відповідного рішення у неділю, 2 серпня, оголосив прем'єр-міністр штату Деніел Ендрюс.

Найбільш жорсткими є заходи у столиці штату Мельбурні, другому за розміром місті Австралії. Там запроваджено протиепідемічні обмеження четвертого рівня, які залишатимуться чинними щонайменше до 13 вересня.

З вечора неділі у місті діятиме сувора комендантська година з восьмої вечора і до п'ятої години ранку. Кожного дня його жителям можна буде перебувати на вулиці для занять спортом не більше однієї години, а від кожного домогосподарства лише одна людина матиме право відвідати магазин. Ті, хто проживає у Мельбурні, не зможуть віддалятися від дому більше, ніж на п'ять кілометрів.

У місті повністю заборонили весільні церемонії, а навчання в університетах з четверга знову має перейти виключно у дистанційну форму. Зачиненими будуть також дитячі садки.

Для жителів штату Вікторія, які мешкають за межами Мельбурна, з середи запроваджено м'якіший, третій рівень карантину. Втім і вони зможуть залишати свої оселі лише заради роботи, навчання, отримання медичної допомоги чи необхідних покупок.

Всі обмеження пов’язані з тим, що у неділю у штаті Вікторія зафіксували 671 новий випадок захворювання коронавірусом та сім смертей. Це збільшення призвело до того, що в цілому було зареєстровано 11 557 випадків інфікування і 123 смерті. Найбільше заражень - у Мельбурні.

Нагадаємо: 1 серпня кількість випадків захворювання на коронавірус в світі досягла позначки 18 мільйонів.

Теми: Австраліякоронавірусепідемія


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