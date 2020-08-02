Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко у неділю в'їхали до окупованого Криму.

Джерело: джерела "Української правди", прессекретар Медведчука Олег Бабанін у коментарі Крим.Реалії

Деталі: За даними двох незалежних один від одного поінформованих джерел УП, Медведчук із Марченко та ще кількома людьми на автомобілі "Мерседес" в'їхали до окупованого Криму через пункт пропуску "Каланчак".

Вони перетнули пункт пропуску близько 14:30.

Пізніше прессекретар Медведчука Олег Бабанін підтвердив кореспонденту Крим.Реалії, що нардеп в'їхав до Криму.

Пряма мова Бабаніна: "Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім'єю в Криму".

Що передувало: У червні цього року ЗМІ писали, що сім'я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там вже після російської анексії, та нерухомістю.

Згідно з декларацією, дружина Медведчука має земельну ділянку під Ялтою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів, а також будинок із госпспорудами. Земля і госпбудівлі стали її власністю в 2007 році, а будинок - в 2013-му.

У минулі роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. У генплані, затвердженому вже окупованою владою Ялти, цей будинок позначений як "Палац Медведчука".

Кримська земля з декларації Медведчука та інших українських топ-політиків потрапляє в перелік територій, якими, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, не можуть володіти іноземні громадяни. Російська влада зобов'язує продати ці ділянки громадянам РФ або російським компаніям, або вони можуть бути викуплені державою.

Журналісти також намагалися з'ясувати у Медведчука, якою в зв'язку з цим буде доля його родинного маєтку на кримському узбережжі, але він не відповів на запит.

Медведчук і його дружина з початку 2000-х є кумами президента РФ Володимира Путіна і Світлани Медведєвої - дружини російського експрем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Влітку 2012 року Путін після зустрічі з тодішнім президентом України Віктором Януковичем приїжджав до Медведчука в маєток біля Ялти у Криму.

Путін в гостях у Медведчука в Криму, 2012 рік

Медведчук за роки російської агресії на Донбасі неодноразово літав до Москви, незважаючи на заборону авіасполучення з РФ.