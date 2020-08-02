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У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 триватиме довго

Неділя, 2 серпня 2020, 18:31

Комітет ВООЗ із надзвичайних ситуацій вказав на очікувану довготривалість пандемії COVID-19 і закликав до національних, регіональних і глобальних зусиль з протидії коронавірусу.

Джерело: заява комітету ВООЗ із надзвичайних ситуацій, опублікована 1 серпня за підсумками засідання, присвяченого COVID-19, яке пройшло 31 липня.

Дослівно: "Комітет підкреслив очікувану довгу тривалість цієї пандемії COVID-19, наголосивши на важливості стійких зусиль на національному, регіональному та глобальному рівнях".

Деталі: Комітет одноголосно погодився з тим, що пандемія, як і раніше, являє собою надзвичайну ситуацію у сфері суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Він закликав ВООЗ надати детальне, прагматичне керівництво щодо критеріїв відповідних дій з реагування на COVID-19 для зниження ризику втоми від реагування в контексті соціально-економічного тиску.

Також комітет закликав ВООЗ прискорити дослідження критичних чинників нового коронавірусу, що залишаються невідомими, і поліпшити розуміння епідеміології та серйозності COVID-19, включаючи його довгострокові наслідки для здоров'я.

Що передувало: 1 серпня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що наслідки пандемії коронавірусу будуть відчуватися протягом десятиліть.

Українська правда
Теми: коронавірусздоров'я


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