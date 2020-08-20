Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Колишньому раднику Трампа висунули звинувачення у шахрайстві

Четвер, 20 серпня 2020, 18:05

Колишньому раднику президента США Дональда Трампа Стіву Беннону висунули звинувачення у шахрайстві.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосили у міністерстві юстиції США.

Стіва Беннона підозрюють у шахрайстві, пов’язаному з кампанією збору коштів на підтримку будівництва стіни на кордоні між США і Мексикою. 

Федеральна прокуратура звинувачує Беннона та ще декількох осіб у тому, що вони привласнили частину коштів із 25 мільйонів доларів, які збирали у рамках кампанії "Ми будуємо стіну". 

У прокуратурі підозрюють, що Беннон отримав понад 1 мільйон цих коштів через неурядову організацію. 

Судовий розгляд щодо нього відбудеться у федеральному суді Манхеттена у Нью-Йорку.

Стів Беннон був керівником передвиборчого штабу Трампа, а згодом - старшим радником та головним стратегом Білого дому. Він завершив роботу в адміністрації у серпні 2017 року.

Читайте також: Історична перемога Трампа: як США вдалося помирити Ізраїль та Емірати.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Представник ОРДО в ТКГ про хамську поведінку РФ: Мінський процес перетворили на фарс

Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Кравчук розповів про ультиматум РФ щодо виборів в ОРДЛО

У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального

Захоплення влади: проти Координаційної ради опозиції в Білорусі відкрили справу

Шеф дипломатії ЄС висловився щодо ймовірного отруєння Навального

Усі новини...
США
Boeing уперше з листопада 2019 року отримав замовлення на літак 737 MAX
Капіталізація компанії Apple вперше досягла 2 трильйонів доларів
Фондові торги в США завершилися новими рекордами S&P 500 і NASDAQ
Останні новини
18:05
Колишньому раднику Трампа висунули звинувачення у шахрайстві
18:04
Церкви готові долучитися до пропаганди масок і дезінфекції
17:58
фотоНад Києвом піднімуть найбільший прапор України, лише флагшток важить 32 тонни
17:58
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
17:42
Через спалах коронавірусу скасували засідання міської ради Львова
17:35
Представник ОРДО в ТКГ про хамську поведінку РФ: Мінський процес перетворили на фарс
17:31
Що мають робити вчителі, якщо в учня симптоми COVID-19: інструкція від департаменту освіти і науки Києва
17:31
Зеленський доручив Міноборони закупити 3 причали для наявності у держзаводу замовлень
17:29
У Мінекономіки виступають проти ліквідації Держпродспоживслужби
17:26
Зеленський сподівається на саміт "нормандської четвірки" після зустрічі радників
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!