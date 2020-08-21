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Бізнес-асоціації закликали уряд зберегти Держпродспоживслужбу

П'ятниця, 21 серпня 2020, 21:49

Чотири великі українські бізнес-асоціації закликали уряд не підтримувати ініціативу про реорганізацію Держпродспоживслужби.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному зверненні Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес-асоціації, Спілки українських підприємців та Українського клубу аграрного бізнесу.

Звернення стосується ініціативи міністерства охорони здоров’я, що пропонує поділити повноваження нинішньої Держпродспоживслужби (Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) між МОЗ та Мінекономіки.

Зокрема, у підпорядкуванні МОЗ пропонують створити новий орган - "Державну службу по контролю захворювань України", яка буде займатися контролем безпеки та якості продуктів харчування, а також контролем дотримання санітарного законодавства й епідемічним наглядом.

"Водночас, згідно з чинною постановою КМУ про Положення щодо Держпродспоживслужби, перелік сфер та галузей, в яких ДПСС реалізує державну політику є значно більшим, включаючи ветеринарну медицину, карантин та захист рослин, насінництва та розсадництва тощо. До того ж, аграрні асоціації вважають недоцільним виведення питань безпечності та окремих показників якості харчових продуктів із-під підпорядкування Мінекономіки, що є профільним центральним органом виконавчої влади для продовольчої галузі", - зазначають асоціації у зверненні.

Крім того, додають вони, налагодження роботи системи після цієї комплексної реформи займе багато часу, а в перехідний період може створити ризик гальмування експортно-імпортних операцій та торгівлі на внутрішньому ринку.

"Враховуючи описані вище ризики, асоціації закликають Кабінет Міністрів України не підтримувати ідею  реорганізації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", - підсумовують у зверненні.

Як вже повідомлялося, Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС звернеться з листом до прем’єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби.

У Мінекономіки також виступають проти реорганізації Держпродспоживслужби та зверталися до бізнесу з проханням висловити їхню позицію.

Навіщо у МОЗ пропонують такий крок, чому це стане порушенням Угоди про асоціацію з ЄС та чим загрожує українським експортерам харчової продукції до ЄС - детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні.



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