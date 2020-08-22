У Німеччині вперше з квітня понад 2 тисячі заражень COVID-19 за добу

Добове число нових випадків коронавірусу у Німеччині перевищило поріг у 2000 і досягло найвищого рівня з кінця квітня.

Про це повідомив інститут Роберта Коха, передає "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Так, за останню добу було виявлено 2034 нові випадки коронавірусу.

Пік заражень припав на кінець березня-початок квітня і склав понад 6000 щодня, після чого ці показники значно впали. З кінця липня кількість випадків знову збільшується.

Однак нинішнє збільшення числа випадків захворювання не дозволяє зробити прямих висновків про поширення інфекції, оскільки останнім часом число проведених тестів значно зросло.

Кілька днів тому інститут Роберта Коха оголосив, що збільшення кількості випадків захворювання в даний час можна пояснити не тільки збільшенням кількості тестів. По всій країні існує велика кількість невеликих спалахів, які пов'язані, наприклад, з великими урочистостями в сім'ї та в колі друзів.

З початку кризи, принаймні 232 082 людини в Німеччині були явно заражені вірусом Sars-CoV-2. За даними інституту, кількість померлих у зв'язку з хворобою становить 9267 осіб. Видужали вже 206 600 людей.