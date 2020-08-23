Україна на 3-му місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19

За минулу добу Україна опинилася на 3-му місці серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Росія ( 4921 зараження за минулу добу), Франція (3602), Україна (2328), Велокобританія (1288), Румунія (1189). У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна, де виявлено 102 971 хворих на коронавірус, займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 29-му місці.

Зазначимо, що станом на 22 серпня у 213 країнах зафіксовано 23,4 мільйона випадків зараження, з них 252 тисячі тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 808 380 пацієнтів, з них 5135 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 15 мільйонів людей.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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