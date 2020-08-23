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Нова хвиля коронавірусу більш небезпечна для молоді – французький міністр

Неділя, 23 серпня 2020, 11:51
Фото: Robin Utrecht/SOPA

Нова хвиля коронавірусу поширюється у чотири рази швидше серед людей до 40 років, ніж серед 65-річних.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням  на Reuters, про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

"Це не французький виняток, це європейська динаміка", - уточнив міністр. Разом із тим, він додає - зараження зростає і серед літніх людей, і серед групи ризику.

Веран заявив, що вже відбувається перехресне зараження між групами населення - молодшими людьми у віці від 20 до 40 років та старшими.

За його словами, на відміну від попередніх місяців, коли основним джерелом зараження були робочі місця, зараз найбільше шансів заразитися -  на вечірках, які не дотримуються правил соціального дистанціювання.

Міністр побоюється нового спалаху коронавірусу через можливе святкування результатів фіналу Ліги чемпіонів, в якому 23 серпня  французький ПСЖ гратиме з мюнхенською "Баварією". Він закликав у випадку святкування перемоги французів не забувати про маски та інші захисні міри.

Теми: коронавірусепідеміяздоров'яФранція


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