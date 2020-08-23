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Шеф дипломатії ЄС: Ми не хочемо створювати з Білорусі другу Україну

Неділя, 23 серпня 2020, 18:21

У плани ЄС не входить сприяння прозахідному вектору зовнішньої політики Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю El Pais заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ситуація у Білорусі не порівнювана із українською, де був вибір між європейським покликанням і зв'язком з Росією, а протестувальники носили європейські прапори. 

Цей конфлікт мав геополітичний вимір. Натомість білоруси зараз не сперечаються - мама чи тато, вони просто вимагають режиму громадянських свобод і прав. Європейських прапорів на демонстраціях немає. І ЄС також не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну", - заявив він.

За словами Борреля, завданням ЄС є "сприяння політичній реформі, але уникаючи явищ, які  ми могли б спотворено сприйматись російською стороною".

"Сьогоднішня проблема для білорусів - це не вибір між Росією та Європою, це досягнення свободи та демократії, які є основними цінностями Європейського Союзу і які ми будемо підтримувати…. Ми маємо (для цього) політичний вплив, але Білорусь не повинна бути другою Україною",- додав він.

Нагадаємо, хоча білоруські опозиціонери підкреслено не висувають зовнішньополітичних гасел, однак визнають – білоруське суспільство завдяки протестам стає більш проєвропейським та пронезалежним.

Про це можна почитати в інтерв’ю правозахисника та члена Координаційної ради білоруської опозиції Алеся Біляцького.

Теми: ЄСБілорусь


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