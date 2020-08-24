Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламентарі 12 країн закликали світ не забувати про агресію РФ проти України

Понеділок, 24 серпня 2020, 14:36
Парламентарі 12 країн закликали світ не забувати про агресію РФ проти України

Парламентарі 12 країн світу у спільному зверненні закликали світ не забувати про триваючу російську агресію проти України.

Як пише "Європейська правда", звернення оприлюднив Стюарт МакДональд, заступник голови групи дружби з Україною у парламенті Британії. 

"Парламентарі Європи, Австралії та Канади об’єднуються, щоб запевнити у солідарності та дружбі з українським народом у 29-ту річницю незалежності. Мир настане", - написав Стюарт МакДональд. 

Під зверненням на цей час стоять підписи парламентарів Британії - МакДональда та чотирьох його колег, також Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Латвії, Грузії, Молдови, Румунії, Португалії, Канади та Австралії. 

"Росія продовжує збройно порушувати територіальну цілісність України. Це ще одна країна на європейському континенті, чиї кордони намагаються змінити силою... Україна не повинна бути забутою у світі, де не бракує питань, що претендують на міжнароду увагу", - зазначають вони. 

Парламентарі нагадують, що війна на Донбасі триває вже більше 6 років, забрала життя понад 13 тисяч людей і змусила покинути свої домівки понад 1,5 млн осіб. Також нагадують про збитий російським "Буком" рейс МН17, на борту якого загинули 298 громадян різних держав світу.

"У день незалежності України ми запевняємо у нашій дружбі з українським народом. Ми поновимо наші зусилля з пітримки України та її союзників задля досягнення миру", - підсумовують у зверненні.

Читайте також: Новий ультиматум для Єрмака: що вимагає Кремль в обмін на тишу на Донбасі.

Теми: ЄвропаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Європа
США можуть розблокувати продаж F-16 Туреччині наступного тижня
Президент Євроради зустрівся з Ердоганом для покращення відносин
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч – Шольц
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: