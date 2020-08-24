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Зеленський вірить у "нормандську зустріч" з Путіним вже до кінця вересня

Понеділок, 24 серпня 2020, 21:06
Зеленський вірить у нормандську зустріч з Путіним вже до кінця вересня

Президент Володимир Зеленський вважає, що нормандська зустріч за участі президента РФ Владіміра Путіна можлива до кінця вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіли у пресслужбі президента за підсумками зустрічі Зеленського з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом у понеділок.

В офісі президента зазначили, що Зеленський "звернув увагу на прогрес", що "наближає проведення чергової зустрічі "нормандської четвірки" на рівні лідерів держав.

Зокрема, президент сказав, що "29 днів немає бойових смертей і поранень". 

"Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має відбутися в кінці вересня", - цитує президента його пресслужба. 

Зі свого боку Гайко Маас висловив сподівання, що запланована на вересень 2020 року зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць нормандського формату "надасть додатковий імпульс виконанню рішень Паризького саміту "нормандської четвірки".

Раніше в понеділок глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина та Франція підтримали ініціативу України про "нормандську зустріч" на рівні міністрів закордонних справ. Він сказав, що зустріч може відбутись "орієнтовно у вересні". 

Варто зазначити, що в офісі президента неодноразово висловлювали очікування, що нормандська зустріч на рівні лідерів може пройти у квітні, але цього так і не відбулося.

Нагадаємо, раніше у Кремлі підтвердили ймовірність зустрічі у "нормандському форматі" на рівні радників 28 серпня. 

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Теми: ПутінЗеленськийДонбасокупаціявійна
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