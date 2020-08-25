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Активісти повідомляють про відправку бойовиків з ОРДЛО у Білорусь - ЗМІ

Вівторок, 25 серпня 2020, 18:15
Активісти повідомляють про відправку бойовиків з ОРДЛО у Білорусь - ЗМІ

Громадські активісти зі "Східної правозахисної групи" стверджують, що з непідконтрольних Києву районів Донбасу йде відправка бойовиків у Білорусь для допомоги режиму Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

"Рекрути повідомляють про точку дислокації, близьку до кордону Російської Федерації і Білорусі. Збір проводиться через бригаду "Призрак" і місцеві військові комісаріати. Рекрути пропонують 30 000 рублів (400 доларів у перерахунку – ред) + добові та витрати на відрядження", – повідомила активістка Віра Ястребова.

"На кордон Російської Федерації і Білорусі вирушили три автобуси з "добровольцями" з ОРДЛО. Два автобуси вирушили через КПВВ "Ізварине", третій виїхав із міста Антрацит і попрямував через місто Новошахтинськ Ростовської області", – зазначили у "Східній правозахисній групі".

Представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський після розмови з Вірою Ястребовою розповів про вантажівки з людьми, які на одній з зупинок повідомили, що їдуть у Білорусь.

"Ви ж пам’ятаєте головне гасло Путіна і всієї російської дипломатії: "Нас там немає", - зазначив він.

"Ми нічого тут не знаємо про якесь перекидання звідти добровольців чи недобровольців. Це в жодному разі не обговорюється, і не стоїть на порядку денному. Щодо "антимайдану", то дуже цікаво, як влада тут, всередині країни, формує свій "антимайдан". І цілком можливо, що взагалі відпаде актуальність якогось перекидання людей із "ЛНР" і "ДНР", – зазначила журналістка, авторка книжки "Белорусский Донбасс" Катерина Андрєєва.

Нагадаємо, раніше Александр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що у телефонній розмові з Владіміром Путіним отримав від нього обіцянку про надання всебічної допомоги у разі такого запиту від Білорусі. 

У Литві заявили, що російська допомога Білорусі означатиме вторгнення.

У Конгресі США також засудили російську пропозицію про військову допомогу Білорусі на тлі мирних протестів проти суперечливих президентських виборів.

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