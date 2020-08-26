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Зеленський заявив, що Україна поверне Крим

Середа, 26 серпня 2020, 09:27
Зеленський заявив, що Україна поверне Крим

Президент Володимир Зеленський заявив, що материкова частина України поверне окупований Росією Крим.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю телеканалу Euronews, Офіс президента

Пряма мова: "Але Крим – наша територія, ми його повернемо.

Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому піднімалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так".

Деталі: За його словами, деокупація Криму є таким самим пріоритетом, як і повернення Донбасу, проте на Донбасі гинуть люди, тому відновлення миру там у нього на першому місці. Але на тому самому рівні, що й повернення Криму.

Зеленський також заявив, що ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, повинні понести відповідальність, але не уточнив кого саме він має на увазі.

Пряма мова: "Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь".

В Офісі президента додали, що питання деокупації Криму піднімалося у межах Нормандського переговорного процесу, але Росія не хоче обговорювати питання.

Що було раніше: Зеленський неодноразово піднімав питання повернення Криму на офіційних заходах. Він заявляв, що вірить у повернення Криму. 

Передісторія:

  • У лютому-березні 2014 року Росія анексувала Крим, скориставшись зі зміни влади й сум’яття у Києві, прикрившись незаконним "референдумом" щодо статусу АРК.
  • Після цього Росія спровокувала збройний конфлікт на сході України, який досі підтримує морально, матеріально, фінансово та політично.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКриманексіяокупаціяРосія
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