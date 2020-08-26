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США попередили РФ про можливі санкції через Навального

Середа, 26 серпня 2020, 11:16
США попередили РФ про можливі санкції через Навального

США попередили Росію про можливі санкції, якщо підтвердиться версія про причетність російської влади до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це заявили в МЗС РФ після зустрічі заступника держсекретаря США Стівена Бігана з міністром Сергєєм Лавровим, повідомляє "Європейська правда"

"Заздалегідь визначивши подію, що трапилася, як "інцидент", американська сторона акцентувала, що в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році", - йдеться в повідомленні МЗС РФ. 

У міністерстві зазначили, що "звернули увагу співрозмовника на неприпустимість голослівних звинувачень".

Нагадаємо, у понеділок 24 серпня берлінська клініка Charite заявила, що результати обстеження російського опозиціонера Алексєя Навального вказують на його отруєння. 

Реагуючи на цю заяву, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини заявили про необхідність прозорого розслідування отруєння Навального. 

Кремль заявив, що поки не бачить приводу для початку такого розслідування.

Теми: СШАРосіяНавальний
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