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МЗС Литви запропонувало санкції проти 118 білоруських чиновників

Середа, 26 серпня 2020, 14:28

МЗС Литви запропонувало запровадити національні санкції щодо понад сотні білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію виборів та насильство проти мирних протестувальників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції BNS у середу розповіла радниця глави МЗС Литви Раса Якілайтене.

"Міністерство закордонних справ подало оновлений перелік до Міністерства внутрішніх справ. Зараз у ньому є 118 людей, проти яких пропонують ввести санкції", - сказала Якілайтене.

Раніше Міністерство закордонних справ Литви пропонувало включити у список Александра Лукашенка, який виконує обов’язки президента, та 30 інших осіб, звинувачених у фальсифікаціях виборів.

Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус заявив, що зараз список доповнено особами з тих же установ, представники яких раніше були в "чорному списку".

"Це установи, які відповідають за застосування насильства і навіть за можливі злочини проти своїх громадян. Це керівництво системи внутрішніх справ, ОМОН, керівництво КДБ, прокуратура (...) і, звичайно, що стосується фальсифікацій виборів, то це керівництво виборчої комісії", - заявив Лінкявічус журналістам у середу.

Особам із "чорного списку" заборонять в'їзд до Литви. Остаточне рішення щодо санкцій має прийняти міністр внутрішніх справ.

Європейський Союз також розглядає можливість запровадити санкції проти білоруських чиновників. За інформацією дипломатичних джерел, дипломатична служба ЄС має намір запропонувати введення санкцій щодо 15-20 білоруських чиновників, але рішення буде прийнято не раніше вересня.

Міністри закордонних справ ЄС мають намір обговорити санкції на неофіційній дводенній зустрічі, що починається в Берліні в четвер.

Теми: ЛитваМЗСсанкціїБілорусьЛукашенко
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