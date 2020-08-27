РНБО прогнозує втричі більше випадків коронавірусу до виборів

Секретар РНБО України Олексій Данілов каже: якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину, до 25 жовтня кількість випадків зараження в Україіні досягне 360 тисяч.

Джерело: Данілов на нараді щодо питання прогнозування поширення COVID19 в Україні, цитує пресслужба РНБО

Деталі: Під час наради були обговорені питання адаптації стратегії протидії епідемії COVID-19 в осінній період, зокрема в контексті початку нового навчального року в закладах середньої та вищої освіти і проведення виборів до місцевих рад 25 жовтня.

Данілов зазначив, що за результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" моніторингу можна спрогнозувати суттєве зростання кількості нових випадків інфікування, якщо громадяни не дотримуватимуться правил карантину.

Пряма мова: "Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тис. випадків зараження, і ми маємо бути до цього готові".

Деталі: За словами секретаря , у зв’язку із початком нового навчального року та активізацією виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих на коронавірусну хворобу у період з 29 серпня дня до 10 вересня ц.р.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що епідемія в усьому світі відбувається хвилеподібно. Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності. Тому Україна має бути готова до розвитку ситуації за усіма сценаріями, наголосив він.

Секретар РНБО сказав, що зважаючи на умови загострення епідемічної ситуації, "вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності".

Водночас "забезпечення голосування усіх без виключення громадян є ключовою умовою демократичності", тому виборчий процес має бути організований з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ України щодо протидії COVID-19.