Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

РНБО прогнозує втричі більше випадків коронавірусу до виборів

Четвер, 27 серпня 2020, 17:26

Секретар РНБО України Олексій Данілов каже: якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину, до 25 жовтня кількість випадків зараження в Україіні досягне 360 тисяч.

Джерело: Данілов на нараді щодо питання прогнозування поширення COVID19 в Україні, цитує пресслужба РНБО

Деталі: Під час наради були обговорені питання адаптації стратегії протидії епідемії COVID-19 в осінній період, зокрема в контексті початку нового навчального року в закладах середньої та вищої освіти і проведення виборів до місцевих рад 25 жовтня.

Данілов зазначив, що за результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" моніторингу можна спрогнозувати суттєве зростання кількості нових випадків інфікування, якщо громадяни не дотримуватимуться правил карантину.

Пряма мова: "Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тис. випадків зараження, і ми маємо бути до цього готові".

Деталі: За словами секретаря , у зв’язку із початком нового навчального року та активізацією виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих на коронавірусну хворобу у період з 29 серпня дня до 10 вересня ц.р.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що епідемія в усьому світі відбувається хвилеподібно. Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності. Тому Україна має бути готова до розвитку ситуації за усіма сценаріями, наголосив він.

Секретар РНБО сказав, що зважаючи на умови загострення епідемічної ситуації, "вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності".

Водночас "забезпечення голосування усіх без виключення громадян є ключовою умовою демократичності", тому виборчий процес має бути організований з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ України щодо протидії COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РНБО прогнозує втричі більше випадків коронавірусу до виборів

фотоСБУ "прикрила" піраміду B2B jewelry: 600 тисяч громадян вклали туди близько $250 млн

Росія рефінансує 1 мільярд доларів білоруського боргу - Лукашенко

оновленоСаакашвілі заявив про "повернення в Грузію". Там кажуть: експрезидента чекає тюрма

Путін допускає вторгнення російських силовиків у Білорусь

фото, відеоОП відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення

Усі новини...
коронавірус
Не обґрунтовано жодними доказами: експерти закликають уряд не закривати в’їзд іноземцям
Податкова міліція викрила масове підпільне виробництво тестів на коронавірус
На Запоріжжі створили Центр протидії коронавірусу
Останні новини
17:37
СБУ викрила нанесення збитків на 1,1 мільйона під час капремонту доріг
17:34
Учням таки можуть міряти температуру в школі
17:34
Не обґрунтовано жодними доказами: експерти закликають уряд не закривати в’їзд іноземцям
17:32
Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку
17:26
За песимістичним сценарієм до дня виборів буде 360 тисяч випадків коронавірусу - РНБО
17:25
Податкова міліція викрила масове підпільне виробництво тестів на коронавірус
17:21
На Запоріжжі створили Центр протидії коронавірусу
17:10
фотоСБУ "прикрила" піраміду B2B jewelry: 600 тисяч громадян вклали туди близько $250 млн
17:08
МЗС Польщі викликало посла Білорусі після заяви Лукашенка
16:48
Збитки на 58 мільйонів: СБУ викрила схему з тепловозами "Укрзалізниці"
Усі новини...