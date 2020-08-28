Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Польща з 2 вересня заборонить польоти з 46 країн, України немає в списку

П'ятниця, 28 серпня 2020, 10:20

Польща заборонить польоти з 46 країн, включаючи Францію і Іспанію, згідно з проєктом постанови, опублікованим у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Проєкт постанови про заборону польотів з'явився в переліку законодавчих актів уряду в четвер увечері. Нові правила набудуть чинності з 2 вересня. Україна не входить до списку країн.

На цей момент показники зараження коронавірусом в таких країнах, як Іспанія, Албанія і Мальта, вказують на те, що кількість випадків захворювання велика і продовжує рости.

У проєкті постанови, розробленому Міністерством інфраструктури, не розглядається питання про карантин для осіб, які повертаються із заборонених країн. За введення таких положень несе відповідальність Міністерство охорони здоров'я.

Проєкт постанови передбачає, що заборона на польоти не буде застосовуватися до літаків, які працюють на замовлення або за згодою прем'єр-міністра. Заборона не торкнеться і військових польотів.

Остаточна версія постанови буде опублікована, ймовірно, 1 вересня.

На даний момент список виглядає наступним чином: Беліз, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Бразилія, Бахрейн, Королівство Есватіні, Іспанія, Мексика, Ізраїль, Катар, Кувейт, Лівія, Албанія, Аргентина, Вірменія, Чилі, Хорватія, Домініканська Республіка, Еквадор, Франція, Гватемала, Гондурас, Індія, Ірак, Казахстан, Колумбія, Косово, Коста-Рика, Ліван, Північна Македонія, Мальдіви, Мальта, Молдова, Намібія, Панама, Парагвай, Перу, Південна Африка, Ель-Сальвадор, Сурінам, Кабо-Верде, Румунія, США, Люксембург, Болівія, Багами.

Теми: ПольщаУкраїнакордонзаборона


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна має новий антирекорд хворих на COVID, Київ – на першому місці

Контакти із Білоруссю поставлено на паузу – Кулеба

Новини 27 серпня: ОП та авторські права, Путін та силовики для Білорусі

Кабмін вирішив закрити кордон для іноземців ще раніше

фото, оновленоКива повідомив, що автобус з його людьми розстріляли на трасі під Харковом

Україна підтвердила, що приєдналася до заяви ЄС про нечесність виборів у Білорусі

Усі новини...
Польща
МЗС Польщі викликало посла Білорусі після заяви Лукашенка
Кулеба та новий глава МЗС Польщі провели першу розмову
Польща може заборонити авіарейси з України через погіршення ситуації з коронавірусом
Останні новини
10:37
Україна обговорила з США співпрацю з оновлення рухомого складу УЗ
10:35
Глава МЗС Литви не виключає вторгнення Росії у Білорусь
10:23
фото, відеоЧиновника ДСНС затримали на вимаганні 70 тисяч доларів
10:22
Коронавірус: уряд не розглядає можливість повторного введення жорсткого локдауну
10:20
Польща з 2 вересня заборонить польоти з 46 країн, України немає в списку
10:16
Степанов розповів, за яких умов у школах можуть функціонувати групи продовженого дня
10:13
Голова МОЗ: Якщо скасувати карантин, у нас не буде де надавати допомогу
10:00
Фонд гарантування знову спробує продати олійні активи "Дельта Банку"
09:39
Прем'єр Японії йде у відставку – ЗМІ
09:25
відеоЗіткнення патрулів США і РФ у Сирії: Пентагон звинуватив росіян в агресії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!