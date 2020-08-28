Польща з 2 вересня заборонить польоти з 46 країн, України немає в списку

Польща заборонить польоти з 46 країн, включаючи Францію і Іспанію, згідно з проєктом постанови, опублікованим у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Проєкт постанови про заборону польотів з'явився в переліку законодавчих актів уряду в четвер увечері. Нові правила набудуть чинності з 2 вересня. Україна не входить до списку країн.

На цей момент показники зараження коронавірусом в таких країнах, як Іспанія, Албанія і Мальта, вказують на те, що кількість випадків захворювання велика і продовжує рости.

У проєкті постанови, розробленому Міністерством інфраструктури, не розглядається питання про карантин для осіб, які повертаються із заборонених країн. За введення таких положень несе відповідальність Міністерство охорони здоров'я.

Проєкт постанови передбачає, що заборона на польоти не буде застосовуватися до літаків, які працюють на замовлення або за згодою прем'єр-міністра. Заборона не торкнеться і військових польотів.

Остаточна версія постанови буде опублікована, ймовірно, 1 вересня.

На даний момент список виглядає наступним чином: Беліз, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Бразилія, Бахрейн, Королівство Есватіні, Іспанія, Мексика, Ізраїль, Катар, Кувейт, Лівія, Албанія, Аргентина, Вірменія, Чилі, Хорватія, Домініканська Республіка, Еквадор, Франція, Гватемала, Гондурас, Індія, Ірак, Казахстан, Колумбія, Косово, Коста-Рика, Ліван, Північна Македонія, Мальдіви, Мальта, Молдова, Намібія, Панама, Парагвай, Перу, Південна Африка, Ель-Сальвадор, Сурінам, Кабо-Верде, Румунія, США, Люксембург, Болівія, Багами.