Працівник Tesla відмовився від мільйона доларів і здав російського хакера ФБР

Робітник заводу компанії Tesla відмовився від 1 мільйона доларів, тісно співпрацював з ФБР і запобіг запланованій хакерській атаці на виробника електромобілів.

Джерело: портал Teslarati, Ілон Маск в Twitter

Much appreciated. This was a serious attack. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020

Деталі: Раніше в США заарештували 27-річного громадянина Росії Єгора Крючкова за підозрою в підготовці кібератаки. Тепер же стало відомо, що мова йде про компанію Tesla.

Один з її засновників Ілон Маск підтвердив, що готувалася серйозна атака.

За даними Teslarati, історія почалася в липні, коли Крючков зв'язався з російськомовним громадянином США, що працює на заводі Tesla Gigafactory Nevada (виробляє акумулятори - ред.). Співробітник, особа якого не розголошується, має доступ до комп'ютерних мереж виробника електромобілів.

16 липня громадянин Росії зв'язався із співробітником Giga Nevada через WhatsApp з проханням зустрітися з ним у Спарксі, штат Невада.

Під час їх "ділової" зустрічі Крючков запропонував, щоб співробітник Tesla впровадив шкідливе ПО, надане Крючковим і його соратниками, в систему виробника електромобілів, що дозволить хакерам отримувати корпоративні та мережеві дані компанії. За них росіянин розраховував вимагати викуп.

За участь у схемі співробітнику заводу запропонували спочатку 500 тисяч доларів, а потім 1 мільйон - готівкою або біткойнами.

Співробітник Giga Nevada повідомив про заплановану атаці команді кібербезпеки Tesla, яка, в свою чергу, зв'язалася з ФБР.

За допомогою бюро розслідувань співробітник Tesla продовжував спілкуватися з Крючковим, намагаючись отримати якомога більше інформації про процеси, процедуру та інфраструктуру хакерів. Зусилля виявилися плідними. В одній з розмов хакер, як повідомляється, хвалився, що його команда нещодавно отримала викуп на суму понад 4 мільйони доларів від відомої компанії. Пізніші звіти показали, що мова йде про компанію CWT Travel, яка, як повідомляється, заплатила викуп у розмірі 4,5 мільйона доларів.

Крючкова затримали 22 серпня 2020 року в Лос-Анджелесі. Наразі хакер перебуває під вартою до суду.