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МЗС Білорусі винуватить Київ у паузі в двосторонніх відносинах

Субота, 29 серпня 2020, 08:27

МЗС Білорусі покладає на Київ  відповідальність за призупинення діалогу між двома країнами.

Про це йдеться у коментарі МЗС Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

"Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану "паузу" - це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її більш старших зовнішньополітичних партнерах" - йдеться у повідомленні.

У міністерстві заявили, що зі свого боку Мінськ готовий до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна.

У відомстві наголосили, що настійні заклики до проведення нових президентських виборів вони розцінюють саме як спробу втручання у внутрішні справи. 

"Білоруська держава не допустить повторення ситуації, коли наша доля буде вирішуватися за кордоном" - заявили в МЗС Білорусі.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна зупинила підготовку і проведення всіх офіційних зустрічей з Білоруссю у зв’язку з напруженою ситуацією у сусідній країні. 

Теми: БілорусьМЗС


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