Макрон заявив про свої сумніви щодо "Північного потоку-2"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу "Північний потік-2" канцлерці Ангелі Меркель.

Слова французького президента наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Макрон сказав, його турбує, що російський трубопровід збільшить залежність Європи від поставок російського газу.

"Я не думаю, що підхід, який ми повинні мати стосовно Росії, повинен бути наївним. І я не думаю, що він повинен збільшувати нашу залежність від Росії. Це завжди живило мої сумніви щодо проєкту "Північний потік-2". Канцлерка (Ангела Меркель - Ред.) про це знає", - сказав Макрон, відповідаючи на питання журналістів.

Німеччина послідовно наполягає, що "Північний потік-2" є суто економічним проєктом та повинен бути завершений.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання газопроводу "Північний потік-2" і отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

Меркель також нагадала офіційну позицію уряду Німеччини, за якою Берлін вважає екстериторіальними санкції США щодо газопроводу і не приймає їх.