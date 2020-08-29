Міністр охорони здоров’я Молдови заразилася коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Молдови Віоріка Думбревяну повідомила, що захворіла коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це Думбревяну написала у своєму Facebook в суботу.

"Протягом семи місяців Молдова стикається з безпрецедентною кризою. Медичні установи разом з іншими органами влади, разом з відповідальними громадянами намагаються протистояти інфекції", - написала міністр.

"Весь цей час ми боролися за життя кожного громадянина, пройшли через неймовірні труднощі. На жаль, ми втратили колег і друзів, яким не вдалося перемогти хворобу. Зараз і я борюся з хворобою", - додала вона.

Думбревяну зазначила, що "це важко, і морально, і фізично".

"Але я приймаю лікування, прописане лікарями, і сподіваюся, що зумію перемогти COVID-19", - написала Думбревяну.

Судячи з результату тесту, який опублікувала міністр, коронавірус у неї підтвердили 25 серпня.

Раніше у Молдові підтвердили коронавірусну інфекцію у віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції та у радника прем’єр-міністра країни, але уряд на карантин вирішили не відправляти.