Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр охорони здоров’я Молдови заразилася коронавірусом

Субота, 29 серпня 2020, 20:49
Міністр охорони здоров’я Молдови заразилася коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Молдови Віоріка Думбревяну повідомила, що захворіла коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це Думбревяну написала у своєму  Facebook в суботу. 

"Протягом семи місяців Молдова стикається з безпрецедентною кризою. Медичні установи разом з іншими органами влади, разом з відповідальними громадянами намагаються протистояти інфекції", - написала міністр. 

"Весь цей час ми боролися за життя кожного громадянина, пройшли через неймовірні труднощі. На жаль, ми втратили колег і друзів, яким не вдалося перемогти хворобу. Зараз і я борюся з хворобою", - додала вона.

Думбревяну зазначила, що "це важко, і морально, і фізично".

"Але я приймаю лікування, прописане лікарями, і сподіваюся, що зумію перемогти COVID-19", - написала Думбревяну. 

Судячи з результату тесту, який опублікувала міністр, коронавірус у неї підтвердили 25 серпня. 

Раніше у Молдові підтвердили коронавірусну інфекцію у віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції та у радника прем’єр-міністра країни, але уряд на карантин вирішили не відправляти.

Теми: коронавірусМолдоваепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
Усі новини...
Реклама: