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Ізраїль перехопив ракету, випущену з сектора Газа, і завдав удар у відповідь

Понеділок, 3 серпня 2020, 06:59
Ізраїль перехопив ракету, випущену з сектора Газа, і завдав удар у відповідь

Система протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила ракету, випущену з території сектора Газа, після чого ізраїльські винищувачі завдали удар у відповідь

Джерело: Сили оборони Ізраїлю в Twitter 2 серпня ввечері

Дослівно: "Ракета щойно була випущена з Гази по Ізраїлю.

Ракета була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Деталі: Повідомляється також, що у відповідь ізраїльські винищувачі атакували підземні "терористичні об'єкти" ХАМАС в Газі.

Нагадаємо: Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа. Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол".

Ракетний обстріл стався після того, як ізраїльські військові обстріляли двох чоловіків, які закладали бомбу біля кордону. В результаті один з них був важко поранений, а другий помер.

Українська правда
Теми: Ізраїльвійна
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