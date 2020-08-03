Система протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила ракету, випущену з території сектора Газа, після чого ізраїльські винищувачі завдали удар у відповідь

Джерело: Сили оборони Ізраїлю в Twitter 2 серпня ввечері

Дослівно: "Ракета щойно була випущена з Гази по Ізраїлю.

Ракета була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Деталі: Повідомляється також, що у відповідь ізраїльські винищувачі атакували підземні "терористичні об'єкти" ХАМАС в Газі.

Нагадаємо: Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа. Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол".

Ракетний обстріл стався після того, як ізраїльські військові обстріляли двох чоловіків, які закладали бомбу біля кордону. В результаті один з них був важко поранений, а другий помер.