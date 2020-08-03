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Ізраїль перехопив ракету, випущену з сектора Газа

Понеділок, 3 серпня 2020, 06:59

Система протиповітряної оборони Ізраїлю перехопила ракету, випущену з території сектора Газа.

Джерело: Сили оборони Ізраїлю в Twitter 2 серпня ввечері

Дослівно: "Ракета щойно була випущена з Гази по Ізраїлю.

Ракета була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Нагадаємо: Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа. Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол".

Ракетний обстріл стався після того, як ізраїльські військові обстріляли двох чоловіків, які закладали бомбу біля кордону. В результаті один з них був важко поранений, а другий помер.

Українська правда
Теми: Ізраїльвійна


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