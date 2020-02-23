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Ізраїль обстріляли із сектора Гази 

Неділя, 23 лютого 2020, 23:24
Ізраїль обстріляли із сектора Гази 

Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю

Деталі: Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол". Всього відомо про 20 запущенных ракет.

Ракетний обстріл стався після того, як ізраїльські військові обстріляли двох чоловіків, які закладали бомбу біля кордону. В результаті один з них був важко поранений, а другий помер.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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