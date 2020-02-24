Ізраїль обстріляли із сектора Гази
Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю
Деталі: Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол". Всього відомо про 20 запущенных ракет.
Ракетний обстріл стався після того, як ізраїльські військові обстріляли двох чоловіків, які закладали бомбу біля кордону. В результаті один з них був важко поранений, а другий помер.
A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020
Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.
This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW