Ізраїль обстріляли із сектора Гази 

Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю

Деталі: Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол". Всього відомо про 20 запущенных ракет.

Ракетний обстріл стався після того, як ізраїльські військові обстріляли двох чоловіків, які закладали бомбу біля кордону. В результаті один з них був важко поранений, а другий помер.

