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Штаб звітує про майже повну тишу на Донбасі

Понеділок, 3 серпня 2020, 07:45

Минулої доби, 2 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили лише два провокативних постріли, бойових втрат і поранень серед бійців Об’єднаних сил немає.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу Південного, а вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки.

У штабі наголосили, що, розуміючи "справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога" українські військові на дії противника вогонь не відкривали.

Від початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".

Українська правда
Теми: ООСДонбасОРДЛОвійна


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