Поліція опублікувала фото "київського терориста" і назвала прізвище
Терористом, який захопив приміщення столичного банку і погрожує вибухівкою, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
Джерело: Facebook-сторінка заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка
Пряма мова: "За попередньою інформацією особою яка погрожує терористичним актом є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович , 25.03.1988 р.н.
Судячи з його соціальних мереж - це психічно неврівноважена особа.
Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка".
Деталі: За словами Геращенка, наразі правоохоронці обрали стратегію перемовин з терористом.
На місці створили оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спецоперації "Бумеранг".
Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.