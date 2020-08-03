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Поліція опублікувала фото "київського терориста" і назвала прізвище

Понеділок, 3 серпня 2020, 14:01

Терористом, який захопив приміщення столичного банку і погрожує вибухівкою, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Джерело: Facebook-сторінка заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Пряма мова: "За попередньою інформацією особою яка погрожує терористичним актом є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович , 25.03.1988 р.н.

Судячи з його соціальних мереж - це психічно неврівноважена особа.

Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка".

Деталі: За словами Геращенка, наразі правоохоронці обрали стратегію перемовин з терористом.

На місці створили оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спецоперації "Бумеранг".

 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 

Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Українська правда
Теми: Київтероризмбанкизаручники


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