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Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО

Понеділок, 3 серпня 2020, 18:03
Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО

Міністерство оборони наголошує, що якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави.

Джерело: заява Міноборони

Дослівно: "В Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України.

Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків — 480 одиниць; бойових броньованих машин — більше 900 одиниць; гармат і гаубиць — близько 450 одиниць; мінометів — близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню — близько 210; засобів протиповітряної оборони — близько 700; протитанкових засобів — близько 450.

Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави".

Деталі: У міністерстві нагадали, що від початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу.

Тому, зазначили у відомстві, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави.

За їхніми словами, Україна отримує технічну допомогу від держав-партнерів згідно з міжнародними договорами.

Передісторія:

Українська правда
Теми: МіноборонивійнаДонбасРосіятероризм
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