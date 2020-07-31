В Росії пригрозили поставками зброї на Донбас, якщо США дадуть гроші Україні

Росія може почати офіційні поставки зброї на Донбас, якщо у США приймуть закон про виділення $300 млн на рік на військову допомогу Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на голову комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леоніда Калашникова

Пряма мова: "Я вважаю, що виділення в США 300 млн доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яких вони хочуть з цієї зброї стріляти – ДНР і ЛНР.

В таких умовах ми маємо теж право постачати зброю в ці республіки офіційно".

Деталі: За словами депутата, якщо одній зі сторін конфлікту третя країна буде поставляти летальну зброю, то Росії нічого не залишиться, крім як "захистити людей з другої сторони", якщо не військами, то "хоча б поставками зброї".

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