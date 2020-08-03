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Окупанти сім годин не випускали сім’ю з дітьми з Криму

Понеділок, 3 серпня 2020, 21:36

3 серпня з 11-ої години ранку російськими окупантами на адміністративному кордоні Каланчак між окупованим Кримом і Херсонською областю утримувалася сім'я Ісляма і Діляри Карашаєвих з двома малолітніми дітьми.

Джерело: голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Деталі: За його словами, сім’я живе у Києві, а до окупованого Криму їздили провідати своїх батьків.

Чубарову повідомили, що весь цей час окупанти ФСБ допитували Карашаева.

Після 18:00 родину таки випустили з окупованого півострова.

Нагадаємо: Кабмін ухвалив рішення відновити роботи всіх контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованими Росією АР Крим та м. Севастополь з 15 червня.

Українська правда
Теми: КримокупаціяФСБкримські татари


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