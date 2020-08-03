Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти сім годин не випускали сім’ю з дітьми з Криму

Понеділок, 3 серпня 2020, 21:36
Окупанти сім годин не випускали сім’ю з дітьми з Криму

3 серпня з 11-ої години ранку російськими окупантами на адміністративному кордоні Каланчак між окупованим Кримом і Херсонською областю утримувалася сім'я Ісляма і Діляри Карашаєвих з двома малолітніми дітьми.

Джерело: голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Деталі: За його словами, сім’я живе у Києві, а до окупованого Криму їздили провідати своїх батьків.

Чубарову повідомили, що весь цей час окупанти ФСБ допитували Карашаева.

Після 18:00 родину таки випустили з окупованого півострова.

Нагадаємо: Кабмін ухвалив рішення відновити роботи всіх контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованими Росією АР Крим та м. Севастополь з 15 червня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяФСБкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
Усі новини...
Реклама: