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Уряд відкриває пункти в’їзду-виїзду на межі з окупованим Кримом – віцепрем’єр

П'ятниця, 12 червня 2020, 13:42
Уряд відкриває пункти в’їзду-виїзду на межі з окупованим Кримом – віцепрем’єр
Радіо Свобода

Кабмін ухвалив рішення відновити роботи всіх контрольних пунктів на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією АР Крим та м.Севастополь з 15 червня.

Джерело: віцепрем’єр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, якого цитує пресслужбі Мінреінтеграції

Пряма мова: "Проведено ряд консультацій з постійним представником президента України в АР Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративній межі з Кримом. Результатом перемовин стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня".

Деталі: Мають відновити роботу пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" та "Чаплинка".

Зазначається, що для громадян, які перетинають межу, скасовується обов’язкова обсервація, проте, обов’язковим залишається необхідність дотримуватись проти епідеміологічних вимог – це контроль температури тіла і використання захисних масок та рукавичок.

Крім того, всі, хто перетинає межу, дають письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Порушникам цієї умови загрожує штраф 17 тис грн.

Примітка: Прикордонники відкривають пункти пропуску після офіційного оприлюднення рішення Кабінету міністрів.

Що передувало: Уряд вирішив відновити роботу КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими Донецькою та Луганською областю "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Водночас бойовики заблокували перехід і не пропускають громадян під жодними приводами.

Чому це важливо: В Україні наразі діє режим адаптивного карантину. В уряді пояснюють, що приймають рішення про відкриття пунктів пропуску, розуміючи, що за період жорстких обмежень на пересування у людей накопичилося багато проблем гуманітарного характеру.

Українська правда
Теми: Кримкарантин
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