Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У жінки, яку побили в потязі, погіршився стан здоров’я

Понеділок, 3 серпня 2020, 23:46
фото: instagram

Анастасія Лугова, яку побили у потязі Київ-Маріуполь, розповіла про стан свого здоров’я та подробиці нападу, запевняючи, що зловмисник продумав кожну деталь.

Джерело: Лугова в Instagram

Деталі: Жінка розповіла, що в неї четвертий день болить голова, обезболюючі допомагають ненадовго. Вона розповідає, що їй досі не оглянули ніс, який "тріщить від болю". Також Лугова каже, що у неї "не все гаразд із правим вухом" - нападник зірвав сережки, а потім зламав вухо, коли бив.

За її словами, говорити також не може – болить щелепа.

Пряма мова Лугової: "Я вас запевняю, він усвідомлено все робив! Він продумав кожну деталь! То не псих, то маніяк, якому я сподіваюсь так легко це не минеться!

Він усвідомлено переніс речі зі свого купе до нашого, коли я з сином переховувались у провідниці. Він рився в моїх речах, забрав гроші, мій паспорт і почав говорити начальнику поїзду і провідникам, що знає мене. Він вивчив усі мої дані і впевнено розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана, і в це повірили усі! Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним! Уявіть!

І потім уже в поліції, після того як він сам пропонував хабаря моєму чоловікові, але потерпів фіаско, він прийняв провину! Психічно хвора людина не буде того робити! Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасія Лугова (@nastyalugova) 3 Авг 2020 в 12:13 PDT

Що було раніше: Солом'яньский райсуд Киева арештував на 2 місяці без права внесення застави чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову.

Українська правда
Теми: напад


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 

У СБУ пояснили, чому "київський терорист" змінив заручниць

Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО

У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС

Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Затримані в Білорусі бойовики "Вагнера" прямували в країну Латинської Америки

Усі новини...
напад
Напад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати
Поліція шукає Юлія Цєзаря, який імовірно напав на синагогу в Маріуполі
Смерть бійця "Азова": підозрюваного арештували без права застави
Останні новини
23:46
фотоУ жінки, яку побили в потязі, погіршився стан здоров’я
23:19
Заступник мера Одеси каже, що не заразився COVID-19
23:00
відеоПід Києвом сталася смертельна ДТП
22:38
Суд просять визнати склад НКРЕКП некомпетентним
22:23
Новини економіки: ринок газу, кредити, Фірташ vs АМКУ
22:04
Колишній король Іспанії залишає країну на тлі корупційного скандалу
21:55
У Сумах пологовий будинок закрили через спалах COVID-19
21:36
Окупанти сім годин не випускали сім’ю з дітьми з Криму
21:13
Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 
20:46
Офіційний курс на 4 серпня: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара
Усі новини...