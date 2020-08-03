Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У жінки, яку побили в потязі, погіршився стан здоров’я

Понеділок, 3 серпня 2020, 23:46
У жінки, яку побили в потязі, погіршився стан здоров’я
фото: instagram

Анастасія Лугова, яку побили у потязі Київ-Маріуполь, розповіла про стан свого здоров’я та подробиці нападу, запевняючи, що зловмисник продумав кожну деталь.

Джерело: Лугова в Instagram

Деталі: Жінка розповіла, що в неї четвертий день болить голова, обезболюючі допомагають ненадовго. Вона розповідає, що їй досі не оглянули ніс, який "тріщить від болю". Також Лугова каже, що у неї "не все гаразд із правим вухом" - нападник зірвав сережки, а потім зламав вухо, коли бив.

За її словами, говорити також не може – болить щелепа.

Пряма мова Лугової: "Я вас запевняю, він усвідомлено все робив! Він продумав кожну деталь! То не псих, то маніяк, якому я сподіваюсь так легко це не минеться!

Він усвідомлено переніс речі зі свого купе до нашого, коли я з сином переховувались у провідниці. Він рився в моїх речах, забрав гроші, мій паспорт і почав говорити начальнику поїзду і провідникам, що знає мене. Він вивчив усі мої дані і впевнено розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана, і в це повірили усі! Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним! Уявіть!

І потім уже в поліції, після того як він сам пропонував хабаря моєму чоловікові, але потерпів фіаско, він прийняв провину! Психічно хвора людина не буде того робити! Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасія Лугова (@nastyalugova) 3 Авг 2020 в 12:13 PDT

Що було раніше: Солом'яньский райсуд Киева арештував на 2 місяці без права внесення застави чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову.

Українська правда
Теми: напад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
напад
Жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ росіян – Зеленський
Росіяни планували захопити Україну за 10 днів, але не вийшло через надмірну секретність – RUSI
Напад на чоловіка Пелосі вплине на її політичну кар’єру – CNN
Останні новини
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
Усі новини...
Реклама: