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У Держдепі США розкрили деталі розмови Помпео із Зеленським

Неділя, 30 серпня 2020, 08:12
У Держдепі США розкрили деталі розмови Помпео із Зеленським
Майк Помпео та Володимир Зеленський

26 серпня держсекретар США Майк Помпео провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: повідомлення Держдепу

Деталі: держсекретар Помпео заявив президенту України Володимиру Зеленському про стурбованість Сполучених Штатів інвестиціями Китаю в український промисловий сектор, зокрема, намірами придбати підприємство"Мотор Січ".

Дослівно: "Держсекретар Помпео підняв питання про побоювання США з приводу згубних інвестицій КНР в Україну, включаючи зусилля Пекіна з придбання виробника двигунів"Мотор Січ".

Додатково: У повідомленні йдеться також, що сторони обговорили розвиток подій в Білорусії, зусилля України по боротьбі з COVID-19 і питання дипломатичного врегулювання, пов'язаного з російською агресією на сході України і відновленням українського суверенітету і територіальної цілісності в Криму.

Читайте також: Дракон зачаївся. Чому продаж "Мотор Січі" підриває національну безпеку України

Нагадаємо:

  • Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.
  • 25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".
  • Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв допускає можливість потрапляння "Укрборонпрому" під санкції США через операції з купівлі "Мотор Січі" спільно з китайськими компаніями Skyrizon і Xinwei.

Українська правда

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Теми: СШАЗеленськийУкраїна
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