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У Держдепі США розкрили деталі розмови Помпео із Зеленським

Неділя, 30 серпня 2020, 08:12
Майк Помпео та Володимир Зеленський

26 серпня держсекретар США Майк Помпео провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: повідомлення Держдепу

Деталі: держсекретар Помпео заявив президенту України Володимиру Зеленському про стурбованість Сполучених Штатів інвестиціями Китаю в український промисловий сектор, зокрема, намірами придбати підприємство"Мотор Січ".

Дослівно: "Держсекретар Помпео підняв питання про побоювання США з приводу згубних інвестицій КНР в Україну, включаючи зусилля Пекіна з придбання виробника двигунів"Мотор Січ".

Додатково: У повідомленні йдеться також, що сторони обговорили розвиток подій в Білорусії, зусилля України по боротьбі з COVID-19 і питання дипломатичного врегулювання, пов'язаного з російською агресією на сході України і відновленням українського суверенітету і територіальної цілісності в Криму.

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Українська правда
Теми: СШАЗеленськийУкраїна


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