У Чорногорії проходять парламентські та місцеві вибори

У Чорногорії сьогодні, 30 серпня, проходять вибори до Скупщини, однопалатного парламенту країни, а також місцеві вибори у 5 муніципалітетах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Нинішні парламентські вибори стануть одинадцятими з моменту запровадження багатопартійної системи в Чорногорії та п’ятими з часу відновлення незалежності.

Дільниці відкрилися о 7 ранку та працюватимуть до 20-00. У голосуванні візьмуть участь близько 540 тисяч громадян - із близько 640 тисяч населення країни.

Громадяни будуть робити вибір з 11 виборчих списків, у яких представлені 6 коаліцій та 5 партій.

На першому місці у виборчому бюлетені - виборчий список "Соціал-демократи - Іван Брайович - Ми вирішуємо послідовно", на другому - "Боснійська партія. Правильно - Рафет Гусович", на третьому "Хорватська Громадянська Ініціатива. Всім серцем за Чорногорію", на четвертому "Соціал-демократична партія. Сильна Чорногорія", на п’ятому - Хорватська реформаторська партія Чорногорії.

Платформа "Чорні та білі", в яку входить, зокрема, Громадянський рух URA, знаходиться на шостому місці. На сьомому - Албанська коаліція "Одностайно".

Правляча партія "Рішуче за Чорногорію! ДПС - Міло Джуканович "на восьмому місці; провідний опозиційний блок ""За майбутнє Чорногорії" ("Демократичний фронт") - на дев'ятому. 10-ті у списку - "Албанський список Генці Німанбегу і Нік Джелошай", 11-ті - коаліція "Мир є наша нація" (Демократи, Demos…).

Скупщина Чорногорії складається з 81 депутата. Щоб пройти в парламент, партіям і коаліціям необхідно подолати 3-відсотковий бар'єр (крім партій нацменшин, для яких його знижено).

Одночасно у п’яти муніципалітетах - Будві, Которі, Тівате, Андрієвіці та Гусіньє - відбудуться місцеві вибори.

Через епідемію коронавірусу вибори проходитимуть у особливих умовах. На дільниці необхідно приходити у масках та зі своїми ручками дотримуватися дистанції. Знімати маску можна лише під час ідентифікації. Дільниці мають бути обладнані дезінфекторами для рук, їх мають дезифікувати та провітрювати.

Виборці, які перебувають на карантині після в’їзду в Чорногорію або через контакт з хворим, можуть проголосувати на дільниці.

Виборці, які вже отримали позитивний результат тесту, можуть голосувати лише за місцем перебування - вдома або у лікарні. Забезпечувати цей процес будуть Уповноважені з питань голосування поза дільницею.

Чорногорія - парламентська республіка. Крім законотворчості, в повноваження Скупщини входить прийняття конституції, парламент також стверджує і звільняє з посади прем'єр-міністра і членів уряду, голів Верховного і Конституційного судів, головного прокурора, приймає державний бюджет.