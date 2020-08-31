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Словаччина змінила порядок в’їзду для українців

Понеділок, 31 серпня 2020, 18:38

Словаччина з 1 вересня вимагає від осіб, які прибувають з України, зареєструватися при в’їзді в країну. 

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, пише "Європейська правда".

Відповідно до повідомлення, що надійшло від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 08:00 понеділка за київським часом при перетині кордону від осіб, що прямують з України у Словаччину, вимагатимуть підтвердження реєстрації на вебсторінці https://korona.gov.sk/uk/ehranica

Підтвердження надсилатимуть на електронну пошту, вказану при реєстрації, зазначили прикордонники.

Обов’язкову реєстрацію Словаччина запровадила для ризикових країн, до яких належить Україна.

Як повідомлялося, Угорщина збереже дозвіл на транзитний проїзд для громадян України після 1 вересня, коли почне діяти рішення про закриття кордонів для іноземців, але мандрівники повинні будуть виконати низку вимог.



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