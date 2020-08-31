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"Антонов" виготовив перший літак без російських деталей

Понеділок, 31 серпня 2020, 20:22
фото: "Антонов"

Зі стапелів державного авіабудівного підприємства "Антонов" зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей.

Джерело: президент ДП "Антонов" Олександр Лось в інтерв’ю "Укрінформ"

Пряма мова Лося: "Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників".

Деталі: За його словами, конкретно на цьому типі літака близько 2/3 обладнання корпорацій Сполучених Штатів Америки, ще третина – вітчизняного.

Нагадаємо:  "Антонов" потрапив у скандал через співпрацю з Росією. На підприємстві заявили, що планують виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

СБУ відкрила кримінальне провадження за результатами перевірки діяльності керівництва ДП "Антонов" - за статтею Кримінального кодексу "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Теми: Росіявійна


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