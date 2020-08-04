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Трамп: TikTok заборонять в США до 15 вересня

Вівторок, 4 серпня 2020, 01:20

Робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Джерело: президент США Дональд Трамп, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми встановили дату - приблизно 15 вересня (додаток TikTok - ред) припинить роботу в США. Але якщо Microsoft або хто-небудь ще його купить, то це було б цікаво".

Деталі: Трамп додав, що частина коштів від продажу додатки повинна піти в бюджет США.

Що передувало:

  • Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.
  • Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначається, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.
  • 1 серпня ЗМІ повідомили, що компанія Microsoft припинила переговори про покупку соціальної мережі TikTok.

Читайте також: Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Теми: ТрампСШАКитайцензура


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