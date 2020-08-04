Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента

Вівторок, 4 серпня 2020, 11:21

У вівторок, 4 серпня, почалося дострокове голосування на виборах президента Білорусі.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, основний день виборів - 9 серпня.

За даними ЦВК Білорусі, було створено 5767 виборчих дільниць, в тому числі 44 за кордоном.

Виборці, які не можуть залишатися за місцем проживання в основний день, можуть проголосувати достроково.

На дострокових виборчих дільницях будуть присутні не більше трьох спостерігачів - ЦВК прийняла таке рішення "у зв'язку з епідемічною ситуацією".

Місцеві правозахисники вважають, що це створило умови для маніпулювання, щоб зробити виборчий процес ще більш закритим.

На пост президента Білорусі балотуються п'ять кандидатів: Андрій Дмитрієв, Анна Конопатська, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черачан.

За словами правозахисників, виборча кампанія нерівна. Всі адміністративні ресурси, проурядові організації та ЗМІ беруть участь у підтримці кандидата Лукашенко, в той час як мітинги його головного суперника Тихановської знаходяться під увагою правоохоронних органів.

Нагадаємо:

  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
  • 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
  • До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.
  • Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.

Теми: БілорусьвибориЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МОЗ готуються до другої хвилі COVID-19: у Європі вже починається

COVID в Україні: 1 061 новий випадок, Харківщина наздоганяє Львівщину

Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 

У СБУ пояснили, чому "київський терорист" змінив заручниць

Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО

У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС

Усі новини...
Білорусь
Вадим Прокоп'єв: Лукашенко – це велика нерозумна мавпа з величезною кількістю страхів
Білорусь отримала запит Офісу генпрокурора на арешт "вагнерівців"
Затримані в Білорусі бойовики "Вагнера" прямували в країну Латинської Америки
Останні новини
11:56
SkyUp оцінює збитки у першому півріччі 2020 року в 30 мільйонів доларів
11:51
Українську легкоатлетку Кроль дискваліфікували за допінг
11:48
У МОЗ закликали вакцинуватися і розповіли, як робити це безпечно під час пандемії
11:47
Курс валют на 4 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:40
Побиття у поїзді: Укрзалізниця звільнить провідницю і працівників, які не допомогли жінці
11:31
Посадовець Мінветеранів вимагав у бійця ООС 360 тисяч хабаря
11:22
відеоНа борту рейсу на Ібіцу сталася бійка через відмову британців летіти в масках
11:21
У Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента
11:04
Система електронних платежів запрацювала у режимі 23/7
10:42
Захоплення банку у Києві: затриманому інкримінують теракт
Усі новини...