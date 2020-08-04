У Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента

У вівторок, 4 серпня, почалося дострокове голосування на виборах президента Білорусі.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, основний день виборів - 9 серпня.

За даними ЦВК Білорусі, було створено 5767 виборчих дільниць, в тому числі 44 за кордоном.

Виборці, які не можуть залишатися за місцем проживання в основний день, можуть проголосувати достроково.

На дострокових виборчих дільницях будуть присутні не більше трьох спостерігачів - ЦВК прийняла таке рішення "у зв'язку з епідемічною ситуацією".

Місцеві правозахисники вважають, що це створило умови для маніпулювання, щоб зробити виборчий процес ще більш закритим.

На пост президента Білорусі балотуються п'ять кандидатів: Андрій Дмитрієв, Анна Конопатська, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черачан.

За словами правозахисників, виборча кампанія нерівна. Всі адміністративні ресурси, проурядові організації та ЗМІ беруть участь у підтримці кандидата Лукашенко, в той час як мітинги його головного суперника Тихановської знаходяться під увагою правоохоронних органів.

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