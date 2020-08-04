У Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента
У вівторок, 4 серпня, почалося дострокове голосування на виборах президента Білорусі.
Джерело: білоруська служба Радіо Свобода
Деталі: Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, основний день виборів - 9 серпня.
За даними ЦВК Білорусі, було створено 5767 виборчих дільниць, в тому числі 44 за кордоном.
Виборці, які не можуть залишатися за місцем проживання в основний день, можуть проголосувати достроково.
На дострокових виборчих дільницях будуть присутні не більше трьох спостерігачів - ЦВК прийняла таке рішення "у зв'язку з епідемічною ситуацією".
Місцеві правозахисники вважають, що це створило умови для маніпулювання, щоб зробити виборчий процес ще більш закритим.
На пост президента Білорусі балотуються п'ять кандидатів: Андрій Дмитрієв, Анна Конопатська, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черачан.
За словами правозахисників, виборча кампанія нерівна. Всі адміністративні ресурси, проурядові організації та ЗМІ беруть участь у підтримці кандидата Лукашенко, в той час як мітинги його головного суперника Тихановської знаходяться під увагою правоохоронних органів.
Нагадаємо:
- Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
- 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
- До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.
- Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.