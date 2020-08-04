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У Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента

Вівторок, 4 серпня 2020, 11:21
У Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента

У вівторок, 4 серпня, почалося дострокове голосування на виборах президента Білорусі.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, основний день виборів - 9 серпня.

За даними ЦВК Білорусі, було створено 5767 виборчих дільниць, в тому числі 44 за кордоном.

Виборці, які не можуть залишатися за місцем проживання в основний день, можуть проголосувати достроково.

На дострокових виборчих дільницях будуть присутні не більше трьох спостерігачів - ЦВК прийняла таке рішення "у зв'язку з епідемічною ситуацією".

Місцеві правозахисники вважають, що це створило умови для маніпулювання, щоб зробити виборчий процес ще більш закритим.

На пост президента Білорусі балотуються п'ять кандидатів: Андрій Дмитрієв, Анна Конопатська, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черачан.

За словами правозахисників, виборча кампанія нерівна. Всі адміністративні ресурси, проурядові організації та ЗМІ беруть участь у підтримці кандидата Лукашенко, в той час як мітинги його головного суперника Тихановської знаходяться під увагою правоохоронних органів.

Нагадаємо:

  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
  • 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
  • До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.
  • Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.

Теми: БілорусьвибориЛукашенко
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