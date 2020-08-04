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Українську легкоатлетку Кроль дискваліфікували за допінг

Вівторок, 4 серпня 2020, 11:51
Українську легкоатлетку Кроль дискваліфікували за допінг
Фото sportarena.com

Незалежна організація по боротьбі з допінгом в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit дискваліфікувала українську легкоатлетку Наталії Кроль (Прищепу) до 15 вересня 2021 року за допінг.

Джерело: Федерація легкої атлетики України

Дослівно: "Наталію Кроль дискваліфіковано на 20 місяців, з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року, згідно зі статтями 10.2.2 and 10.5.1(a) правил ADR (Антидопінгові правила Всесвітньої легкої атлетики)".

Деталі: Також анульовані всі результати Кроль, починаючи з 16 січня 2020 року, включаючи конфіскацію будь-яких титулів, нагород, медалей, балів та призових і грошових винагород.

Зазначається, що розслідування повною мірою проводилося AIU. Спортсменку і ФЛАУ повідомили про рішення 3 серпня.

Кроль погодилася рішенням AIU за порушення антидопінгових правил і відмовилася від права на заслуховування у Дисциплінарному трибуналі.

Що було раніше: У лютому українську легкоатлетку Наталію Кроль тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил. В організмі спортсменки виявили заборонену речовину гідрохлортіазид.

Довідково: Уродженка Рівного 25-річна Наталія Кроль (у дівоцтві Прищепа) – заслужений майстер спорту України з легкої атлетики. Прищепа – чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів (2016 та 2018 рік).

Українська правда
Теми: спорт
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