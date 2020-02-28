Українська дворазова чемпіонка Європи провалила допінг-пробу

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:33

Українську легкоатлетку Наталію Кроль (Прищепу) тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил.

Джерело: Athletics Integrity Unit

Деталі: В організмі української спортсменки виявили заборонену речовину гідрохлортіазид.

Дискваліфікація Прищепи відраховується з 23 лютого, але термін відсторонення не вказаний. 

Довідково: Уродженка Рівного 25-річна Наталія Кроль (у дівоцтві Прищепа) – заслужений майстер спорту України з легкої атлетики. Прищепа – чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів (2016 та 2018 рік).

Українська правда
Теми: спорт


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