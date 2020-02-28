Українська дворазова чемпіонка Європи провалила допінг-пробу
Українську легкоатлетку Наталію Кроль (Прищепу) тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил.
Джерело: Athletics Integrity Unit
Деталі: В організмі української спортсменки виявили заборонену речовину гідрохлортіазид.
Дискваліфікація Прищепи відраховується з 23 лютого, але термін відсторонення не вказаний.
Довідково: Уродженка Рівного 25-річна Наталія Кроль (у дівоцтві Прищепа) – заслужений майстер спорту України з легкої атлетики. Прищепа – чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів (2016 та 2018 рік).