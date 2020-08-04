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"Антикризовий" радник Єрмака: Аваков уже зрозумів, що Зеленський головний  

Вівторок, 4 серпня 2020, 12:58
Антикризовий радник Єрмака: Аваков уже зрозумів, що Зеленський головний  

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака з антикризових комунікацій Михайло Подоляк вважає, що президент Володимир Зеленський уже показав міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, що той не може перетягувати на себе роль керівника держави.

Джерело: інтерв’ю Подоляка для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Інколи Аваков занадто очевидно намагався перетягнути на себе функції президента. Не знаю, навіщо. Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент в цій країні – він і лише він, і ключові напрямки визначає лише він, а в Арсена Борисовича – безпека.

Це не питання однієї розмови. Це – питання поведінкових внутрішніх реакцій. Знаєте, як кажуть: "кулуари". От в кулуарах певним чином люди себе поводять.

І мені здається, що оця диспозиція, нова диспозиція, виникла протягом останніх трьох-чотирьох місяців, коли вже точно зрозуміло, що Володимир Олександрович – це серйозний гравець, і він прийшов на досить тривалий час – на довший, ніж багато хто думає. Але одразу скажу, що ми не говоримо про авторитаризм, поліцейську державу і так далі, ні.

І Арсен Борисович теж це зрозумів. І це – дуже добре. Тому що неможливо (ефективно працювати – ред.), коли існує чиясь ілюзія, що він має право перетягувати на себе функції президента".

Деталі: Подоляк при цьому додав, що має до Авакова "найтепліші почуття" і вважає, що "він – молодець", бо "втриматися на цій посаді 6 років – це, звісно, крута історія".

Цьому передувало: До початку роботи в Офісі президента політтехнолог Михайло Подоляк у своїх блогах писав про те, що Аваков за каденції Зеленського – "неформальний "президент" і "майже "з'їв" Володимира Олександровича", хоча як менеджер голова МВС "так само неефективний та лінивий".

Президент Володимир Зеленський 6 червня заявив, що Арсен Аваков є "потужним міністром" і що "досі немає кращого міністра".

Арсен Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад 6 років. Він працював і за президенти Петра Порошенка, і за президента Володимира Зеленського – навіть після змін керівників уряду.

Авакову закидають провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ, зокрема убивства журналіста Павла Шеремета.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковЗеленськийОфіс президента
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