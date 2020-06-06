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Зеленський: Аваков має довести справу Шеремета до кінця

Субота, 6 червня 2020, 15:32
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен довести до кінця справу про вбивство Павла Шеремета.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у резиденції "Залісся" в суботу, передає кореспондент УП

Пряма мова: "Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. …Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця".

Деталі: Разом з тим, Зеленський вважає, що кращого за Авакова міністра внутрішніх справ досі немає.

Пряма мова: "Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр.

Я розумію, через що страйк (проти Авакова – УП). Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати.

Якраз як я боявся через звільнення Рябошапки (ексгенпрокурора Руслана Рябошапки – УП), щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати. Така сама ситуація з Арсеном Борисовичем".

Передісторія:

  • Зранку 5 червня під будівлею Верховної Ради зібрався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 
  • На годині запитань до уряду о 10-й ранку Аваков звітував про резонансні кримінальні події останнього часу. Говорив він і про справу журналіста Павла Шеремета, авто якого підірвали 20 липня 2016 року та згвалтування у поліцейському відділку Кагарлика.

Українська правда
Теми: ЗеленськийАваковСправа Шеремета


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