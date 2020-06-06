Зеленський: Аваков має довести справу Шеремета до кінця

Президент Володимир Зеленський заявляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен довести до кінця справу про вбивство Павла Шеремета.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у резиденції "Залісся" в суботу, передає кореспондент УП

"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Пряма мова: "Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. …Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця".

Деталі: Разом з тим, Зеленський вважає, що кращого за Авакова міністра внутрішніх справ досі немає.

Пряма мова: "Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр.

Я розумію, через що страйк (проти Авакова – УП). Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати.

Якраз як я боявся через звільнення Рябошапки (ексгенпрокурора Руслана Рябошапки – УП), щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати. Така сама ситуація з Арсеном Борисовичем".

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