Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Аваков має довести справу Шеремета до кінця

Субота, 6 червня 2020, 15:32
Зеленський: Аваков має довести справу Шеремета до кінця
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен довести до кінця справу про вбивство Павла Шеремета.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у резиденції "Залісся" в суботу, передає кореспондент УП

Пряма мова: "Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. …Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця".

Деталі: Разом з тим, Зеленський вважає, що кращого за Авакова міністра внутрішніх справ досі немає.

Пряма мова: "Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр.

Я розумію, через що страйк (проти Авакова – УП). Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати.

Якраз як я боявся через звільнення Рябошапки (ексгенпрокурора Руслана Рябошапки – УП), щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати. Така сама ситуація з Арсеном Борисовичем".

Передісторія:

  • Зранку 5 червня під будівлею Верховної Ради зібрався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 
  • На годині запитань до уряду о 10-й ранку Аваков звітував про резонансні кримінальні події останнього часу. Говорив він і про справу журналіста Павла Шеремета, авто якого підірвали 20 липня 2016 року та згвалтування у поліцейському відділку Кагарлика.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийАваковСправа Шеремета
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Зеленський
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський
Зеленський підтвердив, що приїде на саміт НАТО у Вільнюсі
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: