Зеленський: Аваков має довести справу Шеремета до кінця
Президент Володимир Зеленський заявляє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен довести до кінця справу про вбивство Павла Шеремета.
Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у резиденції "Залісся" в суботу, передає кореспондент УП
"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020
Пряма мова: "Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. …Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен її довести до кінця".
Деталі: Разом з тим, Зеленський вважає, що кращого за Авакова міністра внутрішніх справ досі немає.
Пряма мова: "Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр.
Я розумію, через що страйк (проти Авакова – УП). Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати.
Якраз як я боявся через звільнення Рябошапки (ексгенпрокурора Руслана Рябошапки – УП), щоб у нас не сталося питань зі справою Гандзюк. Вона продовжується, я думаю, що її доведуть до кінця, і замовників буде посаджено за грати. Така сама ситуація з Арсеном Борисовичем".
Передісторія:
- Зранку 5 червня під будівлею Верховної Ради зібрався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- На годині запитань до уряду о 10-й ранку Аваков звітував про резонансні кримінальні події останнього часу. Говорив він і про справу журналіста Павла Шеремета, авто якого підірвали 20 липня 2016 року та згвалтування у поліцейському відділку Кагарлика.