Білорусь паралельно з виборами збере війська на кордоні з Росією

Представник міністерства оборони Білорусі Наталія Гаврусік заявила, що на півночі країни 11 серпня розпочнуться планові військові збори.

Джерело: коментар Гаврусік російському виданню "РИА Новости"

Пряма мова: "Підготовка військово-навченого резерву на військових зборах - це процес, який в Збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язаних постійно викликають на збори різної тривалості протягом року".

Деталі: Гаврусік також пояснила, що отримання повістки необов'язково означають виклик на збори: актуалізація документів, даних військовозобов'язаних, приписів про мобілізацію - звичайна робота військкоматів.

За її словами, військові збори пройдуть у Вітебській області країни, прикордонній з Росією.

Раніше в мережі з'явилася інформація, про те, що на кордоні з РФ планують провести 25-денні військові збори.

Тим, хто отримав повістки, необхідно з'явитися в пункти збору на наступний день після голосування на президентських виборах в Білорусі, 10 серпня.

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