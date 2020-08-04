Білорусь паралельно з виборами збере війська на кордоні з Росією
Представник міністерства оборони Білорусі Наталія Гаврусік заявила, що на півночі країни 11 серпня розпочнуться планові військові збори.
Джерело: коментар Гаврусік російському виданню "РИА Новости"
Пряма мова: "Підготовка військово-навченого резерву на військових зборах - це процес, який в Збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язаних постійно викликають на збори різної тривалості протягом року".
Деталі: Гаврусік також пояснила, що отримання повістки необов'язково означають виклик на збори: актуалізація документів, даних військовозобов'язаних, приписів про мобілізацію - звичайна робота військкоматів.
За її словами, військові збори пройдуть у Вітебській області країни, прикордонній з Росією.
Раніше в мережі з'явилася інформація, про те, що на кордоні з РФ планують провести 25-денні військові збори.
Тим, хто отримав повістки, необхідно з'явитися в пункти збору на наступний день після голосування на президентських виборах в Білорусі, 10 серпня.
Нагадаємо:
- Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
- 4 серпня в Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента. Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, основний день виборів - 9 серпня.
- До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.
- Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.
- 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі