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Білорусь паралельно з виборами збере війська на кордоні з Росією

Вівторок, 4 серпня 2020, 13:10
Білорусь паралельно з виборами збере війська на кордоні з Росією

Представник міністерства оборони Білорусі Наталія Гаврусік заявила, що на півночі країни 11 серпня розпочнуться планові військові збори.

Джерело: коментар Гаврусік російському виданню "РИА Новости"

Пряма мова: "Підготовка військово-навченого резерву на військових зборах - це процес, який в Збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язаних постійно викликають на збори різної тривалості протягом року".

Деталі: Гаврусік також пояснила, що отримання повістки необов'язково означають виклик на збори: актуалізація документів, даних військовозобов'язаних, приписів про мобілізацію - звичайна робота військкоматів.

За її словами, військові збори пройдуть у Вітебській області країни, прикордонній з Росією.

Раніше в мережі з'явилася інформація, про те, що на кордоні з РФ планують провести 25-денні військові збори.

Тим, хто отримав повістки, необхідно з'явитися в пункти збору на наступний день після голосування на президентських виборах в Білорусі, 10 серпня.

Нагадаємо:

  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
  • 4 серпня в Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента. Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, основний день виборів - 9 серпня.
  • До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.
  • Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.
  • 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіявиборипрезиденткордон
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