У Білорусі заявили, що піймали бойовиків Путіна, які планували провокації
У Білорусі уточнюють, що під Мінськом затримали 32 бойовика російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.
Джерело: оновлене повідомлення держінформагентства БелТА, Радыё Свабода
Деталі: У правоохоронних органах республіки заявляють що отримали інформацію про прибуття в країну більше 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великих важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.
Повідомляється, що після прибуття до Мінська в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала в один з санаторіїв Мінського району.
За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітною одягом в стилі мілітарі.
Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію.
Повідомляється, що в ніч на 29 липня силами групи "А" КДБ при підтримці ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому затримали 32 людини. Крім того, ще одну людину начебто виявили і затримали на півдні країни. Відносно вказаних осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка.
БелТА також наводить список затриманих громадян Російської Федерації:
Мілаєв Арем Вікторович, 01.02.1981 р.н .;
Бахтігараєв Тахір Мінігаяновіч, 18.04.1980 р.н .;
Алтухов Олександр Вікторович, 18.04.1980 р.н .;
Лі Володимир Олександрович, 26.07.1989 р.н .;
Кожевников Андрій Юрійович, 16.01.1980 р.н .;
Сапронов Олексій Володимирович, 08.07.1978 р.н .;
Щербаков Сергій Володимирович, 21.07.1981 р.н .;
Волгін Олексій Володимирович, 21.06.1975 р.н .;
Дрига Олег Ігорович, 03.06.1986 р.н .;
Павленко Сергій Григорович, 25.06.1976 р.н .;
Руденко Олександр Святославович, 26.12.1984 р.н .;
Харитонов Денис Юрійович, 16.03.1980 р.н .;
Сидоров Сергій Олександрович, 01.01.1972 р.н .;
Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 р.н.,
Бубнов Сергій Геннадійович, 08.01.1971 р.н .;
Нижник Павло Олександрович, 24.06.1987 р.н .;
Селіхов Володимир Іванович, 04.10.1986 р.н .;
Фетисов Геннадій Євгенович, 22.10.1986 р.н .;
Фомін Михайло Миколайович, 07.03.1973 р.н.,
Єкімов Володимир Сергійович, 19.10.1973 р.н .;
Карімов Рінат, 15.08.1984 р.н .;
Шубін Олександр, 15.01.1996 р.н .;
Шеломенцев Ігор, 18.08.1975 р.н .;
Маслов Сергій Олексійович, 29.09.1988 р.н .;
Зайдулен Рустем, 06.10.1974 р.н .;
Токаренко Андрій Вікторович, 24.01.1965 р.н .;
Сердюков Андрій Вікторович, 16.08.1975 р.н .;
Сергєєв Федір Михайлович, 17.05.1987 р.н .;
Танов Рафік Кабуловіч, 30.04.1975 р.н .;
Зябліцев Євген Сергійович, 23.11.1992 р.н .;
Самарін Павло Львович, 11.11.1981 р.н .;
Бакуновіч Андрій Петрович, 30.12.1977 р.н .;
Шацький Артем, 30.07.1982 р.н.
UPD: Російське посольство відмовилося офіційно реагувати на затримання 33 громадян Росії.
"Російське посольство не коментує затримання цих громадян", - повідомив "Радіо Свобода" співробітник консульського відділу посольства.
Що передувало: Держінформагентство Білорусі БелТА повідомило про затримання під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Без подробиць. Білоруські незалежні журналісти нарікали, що пресслужби правоохороних органів мовчали.
Чому це важливо: Майже кожна масова вулична діяльність і передвиборна кампанія в Білорусі супроводжувалися розкриттям гучних змов по телебаченню і наступними масовими арештами.
Раніше президент країни Олександр Лукашенко заявляв, що для дестабілізації ситуації в Білорусі можуть бути використані підготовлені бойовики приватних військових компаній.
Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року.
65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
Нагадаємо: В Росії існує умовно приватна військова компанія "ПВК Вагнера", яка відправляє бойовиків воювати на Донбас і в Сирію. Її втрати не входять в офіційну статистику, але це не заважає президенту Володимиру Путіну нагороджувати російських найманців.