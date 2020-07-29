У Білорусі заявили, що піймали бойовиків Путіна, які планували провокації

У Білорусі уточнюють, що під Мінськом затримали 32 бойовика російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.

Джерело: оновлене повідомлення держінформагентства БелТА, Радыё Свабода

Деталі: У правоохоронних органах республіки заявляють що отримали інформацію про прибуття в країну більше 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великих важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Повідомляється, що після прибуття до Мінська в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала в один з санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітною одягом в стилі мілітарі.

Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію.

Повідомляється, що в ніч на 29 липня силами групи "А" КДБ при підтримці ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому затримали 32 людини. Крім того, ще одну людину начебто виявили і затримали на півдні країни. Відносно вказаних осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка.

БелТА також наводить список затриманих громадян Російської Федерації:

Мілаєв Арем Вікторович, 01.02.1981 р.н .;

Бахтігараєв Тахір Мінігаяновіч, 18.04.1980 р.н .;

Алтухов Олександр Вікторович, 18.04.1980 р.н .;

Лі Володимир Олександрович, 26.07.1989 р.н .;

Кожевников Андрій Юрійович, 16.01.1980 р.н .;

Сапронов Олексій Володимирович, 08.07.1978 р.н .;

Щербаков Сергій Володимирович, 21.07.1981 р.н .;

Волгін Олексій Володимирович, 21.06.1975 р.н .;

Дрига Олег Ігорович, 03.06.1986 р.н .;

Павленко Сергій Григорович, 25.06.1976 р.н .;

Руденко Олександр Святославович, 26.12.1984 р.н .;

Харитонов Денис Юрійович, 16.03.1980 р.н .;

Сидоров Сергій Олександрович, 01.01.1972 р.н .;

Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 р.н.,

Бубнов Сергій Геннадійович, 08.01.1971 р.н .;

Нижник Павло Олександрович, 24.06.1987 р.н .;

Селіхов Володимир Іванович, 04.10.1986 р.н .;

Фетисов Геннадій Євгенович, 22.10.1986 р.н .;

Фомін Михайло Миколайович, 07.03.1973 р.н.,

Єкімов Володимир Сергійович, 19.10.1973 р.н .;

Карімов Рінат, 15.08.1984 р.н .;

Шубін Олександр, 15.01.1996 р.н .;

Шеломенцев Ігор, 18.08.1975 р.н .;

Маслов Сергій Олексійович, 29.09.1988 р.н .;

Зайдулен Рустем, 06.10.1974 р.н .;

Токаренко Андрій Вікторович, 24.01.1965 р.н .;

Сердюков Андрій Вікторович, 16.08.1975 р.н .;

Сергєєв Федір Михайлович, 17.05.1987 р.н .;

Танов Рафік Кабуловіч, 30.04.1975 р.н .;

Зябліцев Євген Сергійович, 23.11.1992 р.н .;

Самарін Павло Львович, 11.11.1981 р.н .;

Бакуновіч Андрій Петрович, 30.12.1977 р.н .;

Шацький Артем, 30.07.1982 р.н.

UPD: Російське посольство відмовилося офіційно реагувати на затримання 33 громадян Росії.

"Російське посольство не коментує затримання цих громадян", - повідомив "Радіо Свобода" співробітник консульського відділу посольства.

Що передувало: Держінформагентство Білорусі БелТА повідомило про затримання під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Без подробиць. Білоруські незалежні журналісти нарікали, що пресслужби правоохороних органів мовчали.

Чому це важливо: Майже кожна масова вулична діяльність і передвиборна кампанія в Білорусі супроводжувалися розкриттям гучних змов по телебаченню і наступними масовими арештами.

Раніше президент країни Олександр Лукашенко заявляв, що для дестабілізації ситуації в Білорусі можуть бути використані підготовлені бойовики приватних військових компаній.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року.

65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

Нагадаємо: В Росії існує умовно приватна військова компанія "ПВК Вагнера", яка відправляє бойовиків воювати на Донбас і в Сирію. Її втрати не входять в офіційну статистику, але це не заважає президенту Володимиру Путіну нагороджувати російських найманців.