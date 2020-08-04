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ЗМІ: Літак Путіна прибув до Криму, куди раніше приїхав Медведчук

Вівторок, 4 серпня 2020, 14:18
Bihus

До окупованого Криму, куди кілька днів тому приїхав нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, прибув літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна. 

Джерело: "Наші гроші", дані сервісу FlightRadar

Деталі: Літак ІЛ 96-300 із бортовим номером RA-96012 вилетів із Москви і приземлився в аеропорту Сімферополя до опівдня. 

За інформацією російських журналістів, цей літак належить до авіапарку Путіна.

До 2003-го він був основним президентським літаком, наразі використовується в якості резервного. 

 
 

Водночас ,на сайті Кремля 4 серпня повідомляється лише, що президент Путін провів зустріч із губернатором Московської області Андрієм Воробйовим. У розділі "поїздки" на сайті президента РФ останні повідомлення – про візити до окупованого Криму 18-19 березня і 20 липня.

2 серпня Медведчук із дружиною приїхав до Криму. 7 серпня у Віктора Медведчука – день народження. 

На територію окупованого півострова родина заїхала на авто, через пункт пропуску "Каланчак". В автівці, крім політика і його дружини, за даними ЗМІ, були тільки водій та два охоронці.

За словами прессекретаря Медведчука – політик "перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім’єю в Криму". Даних про те, що Медведчук виїхав із Криму, ще немає.

У Медведчука є велика резиденція в Криму, поблизу Симеїзу.

У 2012 році Путін приїжджав у гості до Медведчука, який є його кумом. Тоді було опубліковано спільні фото президента Росії з Медведчуком і його дружиною, Оксаною Марченко, на терасі цього маєтку.

Теми: ПутінМедведчукКрим


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