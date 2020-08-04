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У Карпатах за сезон не зійшло жодної лавини: це аномально

Вівторок, 4 серпня 2020, 16:12
У Карпатах за сезон не зійшло жодної лавини: це аномально

Сніголавинний сезон 2019-2020 року в українських Карпатах був аномальним за різними показниками, за весь сезон там не зійшло жодної лавини.

Джерело: Facebook-сторінка сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Дослівно: "У Карпатах сніголавинний сезон 2019-2020 року був аномальним за весь період спостережень за всіма характеристиками: як за висотою снігового покриву, так і за температурним режимом, опадами та іншими параметрами.

Протягом сніголавинного сезону не зафіксовано сходження жодної лавини".

Деталі: Метеорологи опублікували звіт про сніголавинне забезпечення сезону 2019-2020 року.

Згідно зі звітом, зимовий сезон в українських горах був "теплим, малосніжним та короткотривалим".

Причиною відсутності лавин, окрім малосніжної зими, називають заростання схилів гір чагарниковими рослинами, відсутність значних хуртовин та відлиг.

Крім того, за весь сезон синоптики жодного разу не оголошували IV і V рівня сніголавинної небезпеки.

 
 

Звіт склали спеціалісти Українського гідрометцентру, Чернівецького ЦГМ, Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, Львівського РЦГМ.

"Українська правда" у Threads

Теми: КарпатипогодаУкраїна
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