ФБР прийшла з обшуками в офіси Коломойського в Клівленді - ЗМІ

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Джерело: Сleveland.com

Деталі: Агент ФБР Вікі Андерсон повідомив, що обшуки відбулися в офісах групи управління Optima в Клівленд-центрі.

Optima - це конгломерат компаній по всіх Сполучених Штатах, який має інтереси у сфері нерухомості в Клівленді. Йдеться про Клівленд-Центр та 55 будівлю на Громадській площі Клівленда.

Андерсон заявив, що обшуки також відбулися в Маямі.

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