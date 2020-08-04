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ФБР прийшла з обшуками в офіси Коломойського в Клівленді - ЗМІ

Вівторок, 4 серпня 2020, 18:13

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

Джерело: Сleveland.com

Деталі: Агент ФБР Вікі Андерсон повідомив, що обшуки відбулися в офісах групи управління Optima в Клівленд-центрі.

Optima - це конгломерат компаній по всіх Сполучених Штатах, який має інтереси у сфері нерухомості в Клівленді. Йдеться про Клівленд-Центр та 55 будівлю на Громадській площі Клівленда.

Андерсон заявив, що обшуки також відбулися в Маямі.

Передісторія:

  • На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.
  • Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
  • На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

Теми: СШАКоломойський


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